Ostia Antica, frontale in via dei Romagnoli, auto cappottata: donna trasportata al Grassi

Grave incidente questa mattina in via dei Romagnoli, altezza via Torremuzza, tra una Citroen e una Smart che ha terminato la sua corsa fuoristrada cappottandosi. Alla guida una donna di 64 anni soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale Grassi di Ostia. Sul posto pattuglie della stradale della Polizia Locale X Mare per i rilievi e per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.