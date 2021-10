Incidente giovedì pomeriggio in via del Fosso di Dragoncello, dove l’autista di un furgone imboccando il sottopassaggio della ferrovia Roma Lido non ha calcolato l’altezza limitata del ponte distruggendo il proprio mezzo. Sul posto le pattuglie della Polizia Locale X Mare. Bloccata la circolazione stradale in attesa della rimozione del mezzo distrutto.

(Foto Mino Ippoliti)