Roma, scritte No vax contro i medici della Casa della salute

«I vigliacchi farneticanti No Vax hanno imbrattato la Casa della salute a Tenuta di Torrenova nell'Asl Roma 2». Lo scrive l'assessore alla Salute della regione Lazio Alessio D'Amato pubblicando anche una foto. «Condanno totalmente questa vera e propria aggressione, ed esprimo piena solidarietà a tutti i nostri operatori e le nostre operatrici che non si lasceranno intimorire. Mi auguro che gli autori del gesto vengano assicurati alla giustizia, siamo stanchi, dopo oltre due anni, di queste aggressioni nei confronti di chi fa il proprio lavoro al servizio della comunità ed in difesa della salute».

