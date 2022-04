Neve ai Castelli romani

Ai Castelli Romani, come previsto dagli esperti del Meteo, nel tardo pomeriggio è arrivata la neve anche a basse e medie quote. Sono caduti fiocchi a Genzano, Nemi, Albano e Velletri. Una fitta coltre di grandine e neve ha ricoperto le strade centrali e periferiche.

Imbiancati e strade ghiacciate nei comuni più alti con i mezzi spalaneve e spargisale al lavoro da alcune ore. Ad Albano la polizia locale insieme alla protezione civile ha chiuso per strada ghiacciata via dei Cappuccini - Miralago. La viabilità dei mezzi pubblici Cotral non è consentita per strade ghiacciate sul territorio di Rocca Priora e Rocca di Papa , in via Pratoni del Vivaro e alcuni tratti di via dei Laghi e via Tuscolana.