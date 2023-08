Nettuno, continua il "Tour" degli operatori sanitari sul litorale con l'iniziativa "Spiagge Serene"

Nettuno, continua il Tour di "Spiagge Serene", l'iniziativa della Asl Roma 6 curata dalla dirigente della professione infermieristica Cinzia Sandroni, giunta alla seconda edizione. Molto partecipata come sempre l'iniziativa, con le dimostrazioni in spiaggia tenute da Letizia Mallia, direttore dei Corsi di Laurea Infermieri e istruttore aziendale.

In spiaggia anche gli studenti e le studentesse dei Corsi di Laurea infermieristica delle Università Tor Vergata, La Sapienza e UniCamillus di Roma. I temi trattati sono stati molteplici, da come comportarsi per il colpo di calore in spiaggia al morso della medusa fino all'uso del defibrillatore e altre eventuali emergenze. Sono intervenuti questa mattina anche il senatore Marco Silvestroni, membro della maggioranza del Governo Meloni, il presidente del Consiglio Regionale Antonello Aurigemma, accolti dal presidente della Lega Navale di Nettuno (che ha ospitato l'evento di oggi nell'omonimo stabilimento balneare) Enzo Letizia.

I due esponenti del governo centrale e di quello regionale hanno portato il loro saluto istituzionale e si sono complimentati con il personale presente e il commissario straordinario della Asl Roma 6 Francesco Marchitelli, per l'iniziativa. Tour che si sta tenendo dall'inizio dell'estate, operativo già dallo scorso anno sulle spiagge dei Laghi e del Litorale romano del territorio della Asl Roma 6 che comprende i laghi di Nemi e Castel Gandolfo e molte spiagge di Ardea, Torvaianica, Anzio e Nettuno. Prossima tappa sabato prossimo 12 agosto a Lido dei Pini dalle 10 alle 13 presso il Camping "Club campeggiatori romani ", con la collaborazione dell'Unità Operativa della Logistica Aziendale della Asl Roma 6 diretta e coordinata dal funzionario responsabile Marco Boldrini . Foto Luciano Sciurba