Nettuno - Un uomo di mezza età è stato tratto in salvo con il mare molto mosso nella zona del Santuario di Santa Maria Goretti, nel pomeriggio, nei pressi di uno stabilimento balneare dai bagnini della spiaggia. Alcuni bagnanti hanno riferito di aver visto anche un ragazzo in difficoltà tra le onde e di non averlo visto ritornare in spiaggia. Così sono scattate le ricerche da parte dei vigili del fuoco e della capitaneria di porto, che sono tuttora in corso lungo tutto il tratto in questione.