Nettuno, fiamme e paura in una autofficina: a fuoco bus e mezzi pubblici

Paura a Nettuno: inferno di fuoco nella notte tra le 3 e le 4 quando un vasto incendio si è sviluppato all'interno di una autofficina molto grande che ripara bus e mezzi pubblici del trasporto locale e regionale. Nella zona di Piscina Cardillo nella periferia area industriale della cittadina balneare. Sul posto stanno operando da questa notte numerosi mezzi ed autobotti dei vigili del fuoco di Anzio e Roma e provincia. Per le indagini sono sul posto la polizia di stato e la squadra giudiziaria dei pompieri di Roma: si sta cercando di capire le cause del tremendo rogo che ha incenerito molti bus, pullman e altri autoveicoli. Al momento non si esclude nessuna pista.