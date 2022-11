Nemi, mostra su Federico Fellini e il suo montatore di fiducia Leo Catozzo a Palazzo Ruspoli, oggi la visita della nipote del grande regista

Nemi, grande successo della mostra artistica dedicata a Federico Fellini e al suo montatore cinematografico di fiducia con cui girò gran parte dei suoi capolavori Leo Catozzo. Oggi per la giornata finale dell'iniziativa a Palazzo Ruspoli, organizzata dall'Associazione "Chelu e Mare" sono intervenuti anche la nipote del grande regista riminese Daniela Barbiani, che vive a Roma ed ha collaborato con Fellini come aiuto regista in molti film di successo e il figlio del grande montatore che inventò la "giuntatrice" di pellicole Alberto Catozzo. Ad accoglierli il sindaco di Nemi Alberto Bertucci, l'assessore alla cultura e turismo e vice sindaco Edy Palazzi e l'assessore comunale Giovanni Libanori. La mostra è piaciuta tantissimo ai due visitatori di eccezione, che hanno ricordato molti aneddoti dei loro congiunti, durante le lavorazioni dei film più famosi. Sono stati esposti i quadri e le caricature che Fellini amava disegnare, tra queste molte dedicate anche a Leo Catozzo, nelle pause pranzo dei loro capolavori cinematografici o al ristorante. Sono intervenuti anche il direttore artistico della mostra Fabio Alescio e la presidente dell'associazione che la ha organizzata Tiziana Biscu. La mostra itinerante intitolata "La Dolce Vita di Federico Fellini e Leo Catozzo: tra sogno, magia e realtà" ideata in collaborazione con la famiglia Catozzo, è stata realizzata per ricordare i grandi personaggi del cinema italiano, Fellini e Catozzo, in occasione dei 100 anni della nascita del grande regista riminese, che girò film memorabili come : "La Dolce Vita", "Le Notti di Cabiria", "8 e mezzo" , " Boccaccio ", "Guerra e Pace " e molti altri capolavori del cinema italiano degli anni 60-70 .

Foto Luciano Sciurba