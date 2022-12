Nemi, romani in gita ai Castelli: i loro cani cadono in un dirupo sul lago. Salvati dai vigili del fuoco (foto Sciurba)

Nemi, una comitiva di romani ieri pomeriggio era in gita ai Castelli, con i loro cani, una jack russel e una meticcia, che lungo il sentiero degli Acquedotti a picco sul lago di Nemi sono improvvisamente caduti in un dirupo profondo una cinquantina di metri e non riuscivano più a risalire. Le due proprietarie dei cani due donne quarantenni, che stavano facendo un escursione insieme ad altri amici, hanno chiamato i vigili del fuoco. Che sono giunti in pochi minuti poco prima delle 13 dal distaccamento di Nemi e da Roma con gli specialisti del soccorso alpino fluviale. Ci sono volute circa due ore di lavoro per scendere con manovre Saf, con corde e ancoraggi sulle rocce, recuperare i due cani e portarli, sani e salvi tra le braccia delle due donne, che in lacrime e affrante per l'accaduto hanno ringraziato a lungo i vigili del fuoco per lo spettacolare e non facile salvataggio. Foto Luciano Sciurba