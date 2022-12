Musei gratis a Roma a Capodanno: quelli da non perdere

Un Capodanno a Roma d'arte. L'occasione la offrono le aperture straordinarie di musei, monumenti, gallerie e siti archeologici per il primo gennaio che coincide questa volta con la prima domenica del mese, giornata che il Ministero della Cultura ha ormai destinato all'ingresso senza biglietto, a costo zero, per il grande pubblico. Dal Colosseo​ al parco dell'Appia Antica, dal Vittoriano a Palazzo Venezia al Pantheon passando per la Galleria Borghese (ad eccezione di Castel Sant'Angelo che resta chiuso). Un'operazione fortemente sostenuta dal ministro Gennaro Sangiuliano, che registra la sinergia con le istituzioni culturali comunali.