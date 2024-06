Albano Laziale, nella zona archeologica si girano le scene di "Mrs Christmas", con Luisa Ranieri e Alessandro Gassman (foto Sciurba)

Albano Laziale: i Castelli Romani, si confermano come location's preferite delle grandi produzioni cinematografiche, presso la zona archeologica dei Cisternoni romani, nel centro storico, sono terminate nel primo pomeriggio le riprese di "MRS Christmas" che uscirà il prossimo inverno come il film di Natale, per la società di produzione statuninense Netflix. Sul set della pellicola natalizia diretta da Stefano Cipani un cast di tutto rispetto. A partire dalla bellissima attrice napoletana Luisa Ranieri, Alessandro Gassman, Angela Finocchiaro, il personaggio dei Cartoon Tols Toys e altri attrici e attori, che hanno girato ieri ed oggi ad Albano, ma già avevano portato a termine le prime scene a Roma, tra piazza di Spagna ed i quartieri della Garbatella e Vigna Murata e sempre ai Castelli Romani a Frascati, nel Parco di Villa Torlonia. Poche settimane fa sempre ad Albano Laziale l'attore turco Can Yaman aveva girato alcune scene della serie Sandokan, sempre all'interno degli antichi Cisternoni romani. Ad accogliere tutta la carovana cinematografica come sempre il custode del Museo Civico e delle Aree Archeologiche di Albano Angelo Chiodo, ormai una figura di riferimento per attori e registi. Molto gentile e disponibile Luisa Ranieri, nel salutare alcuni suoi ammiratori, e farsi scattare una foto ricordo con lei da grande attrice e personaggio come è sempre stata. Top secret il set delle scene all'interno delle antiche cisterne romane, ancora perfettamente conservate dopo migliaia di anni dalla loro costruzione, ma sembrerebbe che al loro interno sia stato allestito un set con la Befana, visitato dalla bellissima Luisa Ranieri e qualche altro personaggio dei Cartoon più famosi. Mentre Alessandro Gassman non è stato presente questi giorni alle riprese ai Castelli Romani. Foto Luciano Sciurba