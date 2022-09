Un messaggio essenziale, in inglese e in italiano, appeso alla porta accanto alla scalinata più famosa di Roma. «We inform all our clients that we will be closed today to honour our beloved Queen HRH Elisabeth II - Informiamo i nostri clienti che oggi resteremo chiusi al pubblico per onorare la memoria della Regina Elisabetta II». È il messaggio di lutto apposto all'entrata della sala da tè Babingtons, in piazza di Spagna, nel centro di Roma.

(fotoservizio di Francesco Iovine - agenzia Toiati)