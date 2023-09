Roma, operazione interforze a Tor Bella Monaca

Maxi blitz all'alba a Tor Bella Monaca. C'è anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a Tor Bella Monaca dove è in corso una maxi operazione interforze per il riprisino della legalità dopo l'aggressione a don Antonio Coluccia, prete antimafia. Sul posto sono presenti oltre 500 unità di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Alle prime luci dell'alba è arrivato anche il presidente del Municipio Roma VI, Nicola Franco. Le verifiche stanno interessando via dell'Archeologia e la nota piazza di spaccio del quartiere oltre che le palazzine popolari.

Foto di Davide Fracassi / Ag.Toiati