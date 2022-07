Castelli Romani: violenta tromba d'aria di notte: strage di alberi e pali elettrici, danni e strade chiuse (foto Luciano Sciurba)

Castelli Romani, violenta tromba d'aria alle 2 di questa notte ha spazzato via decine di alberi, pali della pubblica illuminazione e del telefono, tra Ariccia, Lanuvio, Nemi, Genzano, Castel Gandolfo, Marino. Colpiti anche altri comuni dell'alto Lazio come Subiaco e zone limitrofe, oltre 50 gli interventi del vigili del fuoco di Nemi, Velletri, Frascati, Marino, che sono ancora al lavoro dalle 3 di questa notte, alcune strade sono chiuse, a Genzano, viale Lenin, la Tangenziale Berlinguer e via Alcide De Gasperi, sono state colpite violentemente dalle raffiche del vento, sono caduti in strada decine di alberi. Strutture esterne, gazebi, cartelloni, di locali all'aperto sono volate in strada invadendo la carreggiata. Alcuni pali della pubblica illuminazione sono caduti al suolo, sia in zone private che su strada pubblica, in molti comuni, le squadre dei tecnici Enel sono al lavoro da diverse ore per ripristinare la corrente elettrica in centinaia di utenze. Foto Video Luciano Sciurba