Incendio a Malagrotta. Un rogo di vaste proporzioni è scoppiato oggi pomeriggio in un capannone nella ex discarica nella zona ovest di Roma. Si tratterebbe di un capannone con all'interno un gassificatore per il trattamento dei rifiuti che sarebbe inattivo da tempo. Sono interventi mezzi dei vigili del fuoco e carabinieri. Al momento non si segnalano feriti. In corso l'attività di spegnimento.

(Foto Daniele Leone/AG. TOIATI)