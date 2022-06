Lanuvio, un vasto incendio in via Nettunense al confine con Ariccia si è sviluppato nel tardo pomeriggio. Le fiamme si sono sviluppate vicino alle case, attività ricettive e agricole e un distributore di metano. Almeno 15 i mezzi dei vigili del fuoco di Velletri, Nemi e numerosi gruppi di protezione dei Castelli con autobotti. La strada è chiusa in direzione Anzio e Roma dai carabinieri.

Foto video Luciano Sciurba