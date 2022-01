Lanuvio, incidente stradale su via Nettunense, gravi due sorelle e un ragazzo

Lanuvio, gravissimo incidente stradale poco prima della mezzanotte in via Nettunense, all'altezza del chilometro 15.500 in località Campoleone: a scontrarsi frontalmente all'uscita di una curva sono state la Toyota Aygo con a bordo due sorelle di Lanuvio, di 18 e 20 anni ed una Fiat Punto condotta da un 28enne, anche lui di Lanuvio.

Scontro frontale

Lo scontro è stato violentissimo, sul posto per i soccorsi sono intervenute diverse ambulanze del 118 ed i vigili del fuoco di Velletri e Marino. I pompieri hanno estratto i ragazzi dalle lamiere contorte delle loro auto in gravissime condizioni ma ancora vivi. I due conducenti sono stati trasportati in prognosi riservata all'ospedale dei Castelli di Ariccia, mentre l'altra ragazza è stata trasferita all'ospedale Città di Aprilia.

Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lanuvio che sono stati costretti a chiudere quel tratto di via Nettunense per gran parte della notte. Considerata la dinamica del grave sinistro è probabile che una delle due auto, anche per l'asfalto reso viscido dalla pioggia, abbia invaso la corsia opposta. Ancora una volta la strada statale-regionale si conferma una delle strade più pericolose a livello nazionale con il suo altissimo indice di incidenti gravi e mortali. Disposti dai carabinieri gli esami tossicologici del Drug e Alcol ai due conducenti in ospedale.

