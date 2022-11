La domenica del cuore: i cardiologi del Gemelli a Ostia per gli screening

Screening cardiologici gratuiti nella parrocchia di Santa Monica a Ostia, grazie alla onlus Dona la vita con il cuore che ha visto impegnati i cardiologi del policlinico Agostino Gemelli, i volontari dell'associazione e quelli dei Cavalieri di Malta. La Domenica del Cuore, l'ultima di questo 2022, è sbarcata sul litorale romano per visitare e monitorare una quarantina di persone in difficoltà già seguite quotidianamente dai Cavalieri di Malta. Un'iniziativa di solidarietà che raggiunge le periferie, le fasce più povere prima con le visite, le cure e, in caso di necessità, accompagna i pazienti in ospedale per ricoveri e interventi. Una sanità inclusiva, che non lascia indietro nessuno, anzi raggiunge i più disagiati perfino in strada attraverso il camion del cuore attrezzato con due ambulatori e tutti gli strumenti necessari per gli screening cardiologici. È la mission che la onlus da circa dieci anni porta avanti insieme al suo presidente Massimo Massetti, attuale direttore dell'area cardiovascolare e della cardiochirurgia del Gemelli e titolare della cattedra di cardiochirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Roma. «In questi anni spiega Massetti abbiamo portato il nostro aiuto nelle carceri, tra i migranti che sbarcavano in Sicilia, nelle periferie romane, ma anche nei piccoli centri del Lazio, Umbria e Toscana. Collaboriamo con le parrocchie, la Comunità di Sant'Egidio, i Cavalieri di Malta e la Caritas che sono in prima linea sui territori. Grazie alle domeniche del cuore conclude Massetti - siano riusciti a curare tantissime persone che non sapevano nemmeno di avere patologie cardiache». Ieri molti sono stati i cittadini sottoposti allo screening. Tanti i giovani stranieri che vivono stabilmente a Ostia, alcuni dei quali obesi e dunque a rischio di patologie cardiache a cui i cardiologi hanno fornito indicazioni importanti sulla prevenzione della malattia cardiovascolari e su un corretto stile di vita.