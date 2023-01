Artena, ultraleggero precipita al suolo: feriti gravemente i due passeggeri

Artena, nel primo pomeriggio un'ultraleggero biposto è precipitato al suolo in un prato dopo il decollo dall'aviosuperficie in via di Cori. Feriti i due passeggeri, che sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco, dai sanitari del 118 e da una pattuglia dei Carabinieri della locale stazione (oltre che da altri piloti che erano in zona). Hanno riportato gravi traumi agli arti e sono stati trasportati: uno in codice rosso con elisoccorso al San Camillo di Roma, un altro all'ospedale di Velletri. Sono due romani settantenni che avevano deciso di passare il pomeriggio in volo presso l'aviosuperficie che si trova tra Artena, Lariano e il laghetto di Giulianello. Ci sono indagini in corso per capire i motivi della caduta, forse un'avaria al motore oppure una manovra errata. Fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita in quanto sono precipitati subito dopo il decollo.