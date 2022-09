Incidente sulla Pontina, strada chiusa in direzione di Roma

A causa di un incidente stradale è stata «temporaneamente chiusa» la statale 148 Pontina, in direzione Roma all'altezza del km 18 a Castel di Decima. Lo comunica, in una nota, l'Anas spiegando che sono coinvolti quattro veicoli. Il traffico viene temporaneamente deviato a Castel di Decima. Sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine.

Questo il comunicato dei vigili del fuoco: «Alle ore 12:15 circa, due squadre dei Vigili del Fuoco di Roma, con l'ausilio di un'autogrù e del Carro Fiamma, sono intervenute sulla SS148 Pontina, altezza Castel di Decima direzione Roma, per un'incidente stradale che ha coinvolto due mezzi pesanti e due autovetture. I Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti, hanno estratto dalle lamiere due persone utilizzando divaricatore e cesoia idraulica; le stesse, sono state trasportate in Eliambulanza in codice rosso. La strada è stata chiusa al traffico veicolare in direzione Roma».