Grave incidente stradale tra uno scooter e un furgone in via del Canale della Lingua, in prossimità dell’incrocio di via Niceneto. Ad avere la peggio il giovane di venticinque anni alla guida dello scooter trasportato in codice rosso al San Camillo con l’eliambulanza. E' intervenuta la Polizia Locale Roma Capitale X Mare per i rilievi. Via del Canale della Lingua è rimasta chiusa nel tratto tra via di Niceneto e vicolo del Canale della Lingua

Foto di Mino Ippoliti