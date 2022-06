Incendio a San Cesareo, a fuoco un capannone commerciale

Inferno di fuoco e fumo a San Cesareo con la sala operativa dei vigili del fuoco di Roma costretta a inviare diverse squadre sul posto. Palestrina, Frascati e Nemi, con l'ausilio di piú autobotti, il nucleo Nbcr, una autogru, il carro autoprotettori, il carro schiuma, l'autoscala. Presso via della Tecnica, una zona industriale, per un incendio di un capannone commercialie. Le squadre sono tutte al lavoro per cercare di contenere l'incendio. All'interno dello stabilimento si trovano diversi mezzi industriali mentre al piano seminterrato risulta esserci un'attività di imballaggio e stoccaggio di funghi.

Al momento non risultano feriti, sul posto anche I carabinieri e alcune ambulanze del 118. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, ed una vasta nube nera invade tutta la vasta area.