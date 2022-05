Incendio a Roma, a fuoco una palazzina in zona San Pietro: un morto

È al momento di una vittima il bilancio di un incendio in corso dal primo pomeriggio in un appartamento di via Agostino Richelmy, zona ovest di Roma, nel quartiere Aurelio. Sul posto dalle 16:15 otto squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno coinvolto al momento due piani di una palazzina di sei. Durante le operazioni di spegnimento una persona, probabilmente allettata, è stata trovata deceduta. Alcuni inquilini sono stati soccorsi con l'autoscala e messi in luogo sicuro. Presente nella zona anche personale del 118, di Italgas e di Acea, oltreché della polizia di Stato.