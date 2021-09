Roma, un violento incendio ha interessato per ore Via dei Pescatori: allarme tra gli abitanti di Casal Palocco per l’intensità del fumo.

L’intervento di numerosi mezzi dei Vigili del Fuoco e dell’elicottero antincendio della regione ha scongiurato che le fiamme raggiungessero le abitazioni.

Foto di Mino Ippoliti