Incendio filobus Roma, l'intervento dei vigili del fuoco

Intorno alle 8.00, l'Unità 1A dei vigili del fuoco di Via Genova è stata dispiegata in Via Nomentana 261 a seguito di una segnalazione di incendio su un filobus della linea 80. L'autista del mezzo ha agito tempestivamente, evacuando tutti i passeggeri in sicurezza, evitando così feriti. Gli operatori intervenuti hanno rapidamente estinto l'incendio e circoscritto l'area di intervento.

«Sul filobus della linea 90 in regolare servizio su marcia elettrica su via Nomentana, stamane intorno alle 8, si è verificato un surriscaldamento che ha provocato solo fumosità. Quanto avvenuto non ha determinato nessuna conseguenza per le persone e non ha danneggiato la vettura che tornerà presto in servizio. Le ragioni dell'evento sono in corso di accertamento da parte dei tecnici». È quanto precisa in una nota l'ufficio stampa dell'Atac «in relazione a notizie di stampa».