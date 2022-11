Guidonia, incendio in una discarica vicino al campo rom: al lavoro i vigili del fuoco

Guidonia, dalle prime ore della notte diversi mezzi dei vigili del fuoco di Tivoli e di altri distaccamenti di Roma e provincia, stanno operando su un vasto incendio di un'area adibita a discarica di rifiuti nei pressi del campo nomadi di via Albuccione, al confine con il comune di Roma. Le operazioni di spegnimento hanno impegnato circa 10 mezzi e diverse autobotti dei pompieri dalla mezzanotte di ieri, in un rogo esteso, di origine dolosa, su più fronti della vasta area dove è stato scaricato di tutto nel corso degli anni. Le operazioni di bonifica sono ancora in corso