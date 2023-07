Grottaferrata, automobilista distratto centra palo della luce: centinaia di abitazioni senza corrente elettrica

Grottaferrata - Automobilista distratto finisce fuori strada contro un grosso palo di cemento dell'energia elettrica in via Frascati e lo abbatte facendolo cadere in strada, tragedia sfiorata poco dopo le 16 nella cittadina dei Castelli Romani in un tratto molto trafficato da macchine, bus, moto, ciclisti, pedoni e altri mezzi. Per fortuna il grosso e pesante palo di cemento che sosteneva la linea elettrica di centinaia di abitazioni non ha colpito nessuno, il conducente dell'Opel Astra, un cittadino romeno 40enne è rimasto contuso con una ferita alla testa, è stato soccorso da una ambulanza del 118.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti due pattuglie della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco di Marino, gli agenti municipali hanno chiuso la strada e predisposto svolte su strade alternative. In quell'ora di punta si sono create file e disagi al traffico intenso per circa un'ora nei pressi del nodo di Squarciarelli in direzione Rocca di Papa e Grottaferrata. I pompieri della 15A di Marino hanno subito messo in sicurezza e spostato il grosso palo con i cavi penzolanti dell'energia elettrica dalla sede stradale.

I tecnici dell'Enel stanno lavorando da oltre due ore per ripristinare la corrente elettrica in centinaia di abitazioni e attività commerciali della zona, rimasti senza luce dopo l'incidente e il crollo del palo che alimenta una centralina Enel dell'intero popoloso quartiere. La strada è stata riaperta totalmente intorno alle 17.30, dopo essere stata chiusa per la rimozione del palo dalla strada e a senso unico alternato per altri minuti, con gli agenti della Polizia Locale che hanno regolato il traffico visto che anche i 3 semafori della zona si sono spenti dopo il violento urto e la caduta del palo che sosteneva la linea elettrica.