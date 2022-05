Genzano, terminate questa mattina le riprese di "Fast & Furious 10" nel centro storico

Genzano - Sono terminate questa mattina, le operazioni cinematografiche e le riprese del decimo film della serie cult americana "Fast & Furious" con Jason Momoa e Vin Diesel, girate a Roma centro e nella cittadina dei Castelli Romani. Dieci giorni di prove e due di riprese effettive, ieri le scene hanno riguardato la bomba rotante che passa sopra ad un ristorante distruggendolo e cerca di investire una moto in fuga. Oggi la produzione ha portato via tutti i mezzi e tramite gli operai e i tecnici sta ripristinando i luoghi del set, dove erano stati tolti lampioni, pali della luce e segnaletica stradale, per girare le spericolate scene della saga americana tra le più famose al mondo. A Genzano, Momoa e Diesel, non sono venuti, in quanto le scene prevedevano inseguimenti, scontri a fuoco con i carabinieri, incidenti stradali, bombe rotanti che scoppiavano e motociclisti in fuga, interpretati dagli stuntman, con la presenza di molte comparse lungo la centralissima via Italo Belardi. La strada che ospiterà tra qualche settimana anche la tradizionale e famosa in tutto il mondo Infiorata genzanese sabato, domenica e lunedì 18, 19 e 20 Giugno. Molto soddisfatti il sindaco di Genzano Carlo Zoccolotti e il consigliere comunale delegato al commercio Luca Temofonte, per la buona riuscita della dieci giorni di riprese, prove e scene, che hanno attirato nella cittadina dei Castelli Romani migliaia di visitatori in questi giorni. La Polizia Locale di Genzano, ha prestato servizio per tutto il periodo delle riprese regolando il traffico in centro per i vari divieti e strade chiuse e per la sicurezza di tutti i presenti, diretti dalla comandante sul posto Manola D'amato. Foto Video Luciano Sciurba