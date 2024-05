Genzano "Rock per un Bambino 14 " con Ivana Spagna e Fausto Leali, Raccolti 17.500 euro per il Bambin Gesù (foto Luciano Sciurba)

Genzano, grande successo ieri sera della Serata Spettacolo "Rock per un Bambino 14 ", con Ivana Spagna e Fausto Leali sul palco del PalaCesaroni, raccolti 17.500 euro per il Bambin Gesù, per la cura delle malattie neonatali. Sul palco hanno incantato il numeroso pubblico festante in primis l'ideatore e organizzatore della manifestazione il cantautore genzanese Luca Guadagnini e la sua band. Tripudio di applausi per i due grandi artisti presenti a questa edizione Fausto Leali e Ivana Spagna che con le loro più famose canzoni hanno fatto cantare e ballare tutta la platea e gli spalti . Presenti nel parterre degli ospiti oltre che le autorità locali, regionali e nazionali anche alcuni medici del Bambin Gesù e dell'Ospedale dei Castelli, che si occupano quotidianamente di curare e far nascere bambini. Ad assistere alla serata spettacolo nel parterre degli ospiti anche rappresentanti della Fondazione Bambin Gesù di Roma, con la dottoressa Silvia Crotali, il dirigente del Ministero della Salute e funzionario Asl Roma 6 dottor Massimo Canini, la direttrice del Carcere di Velletri Anna Rita Gentile, il cantautore, musicista Franco Fasano, autore delle più belle e famosi canzoni di Leali e Toto Cutugno (come ha sottolineato dal palco lo stesso Fausto Leali). Quest'anno una piccola parte del ricavato andrà in beneficenza anche alla Casa Famiglia di Velletri "La Coccinella" gestita dalla Cooperativa Il Girasole, ieri sera presenti in platea le molte persone (giovani e adulti) con disabilità assistite nella struttura . La serata è stata presentata magistralmente dalla speaker radiofonica di Studio 93 Tiziana Mammucari, con Claudio Lippi e la presenza della esilarante signora Gilda sul palco. Grande successo anche per il gruppo di cantanti Piazza Bologna e per Peter White, oltre che per il comico Claudio Sciara e le fantastiche coreografie danzanti della scuola di ballo Asd Star Dance School delle sorelle Alessandra e Azzurra Barberi, applauditissima l'esibizione dei giovani ballerini e di Elia Guadagnini , giovane promessa della danza nazionale. La direzione artistica di Roberto Carannante, con quella della fotografia di Dario Risolo e gli altri tecnici presenti hanno permesso il grande successo che la serata spettacolo ha riscosso anche con questa seguitissima 14esima edizione. La Kermesse di musica e spettacolo di alto profilo musicale è terminata con due mega torte e la degustazione dei vini e degli spumanti delle locali delle Cantine . Durante la serata è stata ricordata la piccola Aurora, di Genzano, figlia di Luca Guadagnini e Genni Orazi, deceduta nel 2009 a meno di due anni, per un cancro infantile, dopo essere stata alcuni mesi in cura al Bambin Gesù di Roma, a cui è dedicata la serata spettacolo ideata dai suoi amorevoli genitori. Sono intervenuti anche l'assessore regionale ai servizi sociali Massimiliano Maselli e la consigliera regionale Edy Palazzi, vice presidente Commissione Sport Cultura e Spettacolo della Regione Lazio. Molte anche le radio, le televisioni e gli organi di informazione locali e nazionali che hanno seguito l'evento in diretta. Molto applaudita anche l'esibizione della giovanissima cantante romana Valeria Colotto, apepna 17enne, vincitrice del Contest di Rock per un Bambino, tenutasi al Teatro Comunale di Lanuvio due settimane prima dell'evento. Ivana Spagna e Fausto Leali, hanno dichiarato di " essere stati molto felici dell'accoglienza affettuosa ricevuta ai Castelli Romani, ringraziando commossi il numeroso pubblico in platea e sugli spalti che sono venuti ad ascoltarli e applaudirli dimostrando grande generosità, apprezzamento e di avere un grande cuore per la giusta causa dell'iniziativa a favore dell'Ospedale pediatrico romano del Bambin Gesù e dei bambini in cura nel reparto di neonatologia a cui andrà il ricavato della serata". Foto Video Luciano Sciurba