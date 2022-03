Genzano, omicidio choc: 52enne ucciso con colpi di accetta in testa. Caccia all'assassino

Genzano. Un uomo di 52 anni, un cittadino rumeno, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato trovato privo di vita in un container in via Terracini, a ridosso del centro urbano del paese. Aveva alcuni colpi sferrati con violenza con un corpo contundente alla testa, forse una accetta. A chiamare i soccorsi e i carabinieri al 112 un connazionale che vive con lui, intorno alle 22.30, che lo ha trovato privo di vita riverso in terra. Sul posto i sanitari del 118 ed i carabinieri della stazione di Genzano, della compagnia di Velletri, supportati dal nucleo investigativo del Gruppo Frascati, che stanno svolgendo le indagini sul posto.

Sono arrivati poco fa anche i vigili del fuoco di Nemi per illuminare la scena del delitto, buia e con fitta vegetazione all'interno di un terreno privato in stato di semi abbandono da anni dove vivono alcuni cittadini rumeni, senza fissa dimora, in camper, baracche e container che si sono costruiti da loro stessi.

Foto Video Luciano Sciurba