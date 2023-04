Genzano, i maestri infioratori realizzano 6 quadri di petali per la Festa della Polizia

Genzano, i maestri infioratori genzanesi, per il secondo anno consecutivo, sono stati chiamati dai vertici della Polizia di Stato per realizzare 6 splendidi quadri realizzati con le antiche tecniche dell'infiorata, composti di petali di fiori colorati ed essenze naturali, visitabili in 5 piazze di Roma, per la 171esima Festa della Polizia. Stamattina anteprima alla terrazza del Pincio, con il quadro a terra con lo stemma della Polizia, presenti le autorità nazionali, il sindaco di Genzano Carlo Zoccolotti, con una delegazione comunale e i maestri infioratori che hanno realizzato le opere d'arte in orizzontale e verticale. Altri quadri sono visibili in piazza di Spagna, Scalinata Trinità dei Monti, piazza dell'Opera, piazza Viminale, dove rimarranno alcuni giorni. Questi i maestri infioratori che hanno realizzato gli splendidi tappeti e quadri floreali nella capitale: Associazione Momo, la Bottega dell' Infiorata, Accademia dei Maestri Infioratori Genzanesi, Francesca D'erasmo, Giorgio Galli, Giuseppe Mancini, Raffaella Rovina, Marco Casini, Daniele Becherelli, Giampaolo Leuti, Claudia Gianiorio e molti altri volontari genzanesi in aiuto e sostegno per questa bellissima iniziativa che si sta tenendo nella capitale.