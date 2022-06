Genzano, migliaia di visitatori per il ritorno dell'Infiorata

Genzano, lo spettacolo dell'infiorata numero 244 sull'antica via Livia. Al lavoro da tre giorni i maestri infioratori. Con migliaia di visitatori tra ieri e oggi, pe lo spettacolo di essenze, colori, fiori, arte e profumi. Che continuerà fino a domani sera alle 19, quando ci sarà il corteo storico sulla tradizionale via Livia e lo spallamento come da tradizione da parte dei bambini dello splendido tappeto floreale lungo circa un km. Ieri sera grande pubblico anche alla sfilata di moda ispirata alla Madre Terra come l'Infiorata dello stilista Filippo La Fontana.

foto Luciano Sciurba