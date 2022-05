Genzano, iniziate le riprese di Fast & Furious, le immagini delle prime scene nel centro storico (foto e video Sciurba)

Genzano, primissime scene della decima edizione della serie cinematografica Fast & Furious X nel centro storico genzanese chiuso al traffico oggi e domani. Una grande folla di curiosi e visitatori ha invaso la cittadina dei Castelli Romani, fin dal primo mattino, la polizia locale diretta dalla comandante Manola D'amato, sta dirigendo il traffico sulla via Appia Nuova e nelle strade alternative essendo chiuse via Italo Belardi, via Bruno Buozzi, viale Don Morosini e Piazza Marconi. I due attori principali non sono presenti, Jason Momoa è ripartito ieri sera per gli States con un volo privato da Ciampino dopo le scene girate a Roma nei giorni scorsi. Vin Diesel non si è proprio visto in questi giorni, se non per una sporadica ripresa sul lungotevere la settimana scorsa a bordo della Srt Challenger che ora si trova a Genzano per girare le scene spericolate con inseguimenti dei carabinieri e bombe rotanti al seguito nelle due strade centrali in discesa dove a giugno si terrà la tradizionale Infiorata. (foto Video Luciano Sciurba)