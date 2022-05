Genzano, arriva la "bomba rotante" del film Fast Furious X: bambino va a parlare col sindaco

Sono arrivati questa mattina a Genzano i macchinari per gli effetti speciali e la "bomba" finta rotante, che tenterà di colpire le auto sfreccianti in fuga sulle vie del centro per la decima edizione del film di produzione anglo americana "Fast Furious", con Vin Diesel e Jason Momoa. Dopo le riprese nella capitale, tutto il cast si è spostato ai Castelli Romani, nella cittadina dell'infiorata, del vino e del pane casereccio dove gireranno le scene per una settimana. Molto simpatica la scena del piccolo Diego B., un bambino che abita nel centro storico di Genzano che, vedendo la "bomba" enorme piazzata davanti al duomo del paese, vicino casa sua, è sceso in strada e ha voluto parlare con il sindaco Carlo Zoccolotti. Queste le sue parole: «Senta sindaco Zoccolotti, io ho un cane a cui voglio molto bene, ma con questa grossa bomba rotante sono preoccupato a farlo uscire. Dovesse sganciarsi e colpirlo proprio mentre passo io con lui al guinzaglio. Cosa mi dice al riguardo? Non voglio rischiare». Il primo cittadino molto meravigliato, e anche un po' divertito, lo ha rassicurato dicendogli che la "bomba" è finta e rotolerà e prenderà la via del Comune in discesa, e sarà gestita e controllata dai tecnici del film. Una volta rassicuratosi, il piccolo Diego ha guardato di nuovo la finta "bomba" ed è tornato a casa a prendere il suo cagnolino per la passeggiata serale. Video-Foto Luciano Sciurba