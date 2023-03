Genzano, esplode parete di una palazzina in centro durante lavori edili: evacuata una famiglia

Genzano, questa mattina intorno alle 9.30 è esplosa una parete di una palazzina in centro, al primo piano, durante alcuni lavori edili in via De Nicola. E' stata evacuata una famiglia di 3 persone, due genitori anziani e il figlio. In azione per alcune ore i vigili del fuoco di Velletri, il funzionario del Comando Provinciale dei pompieri di via Genova a Roma e il Carro Nucleo Nbcr per ricerca sostanze chimiche, radioattive e batteriologiche. Erano partiti da Roma anche il Nucleo Soccorso Alpino Fluviale Ricerca Persone scomparse ma per fortuna non ci sono stati feriti, intossicati o persone sotto le macerie. L'esplosione è stata causata dall'accensione di un accendino probabilmente durante i lavori di immissione dopo aver praticato un foro nel muro interno di una schiuma contenente gas infiammabile in una parete della camera da letto per proteggerla dall'umidità.

Foto Luciano Sciurba