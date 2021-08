Genzano di Roma, incendio in una palazzina: grave un anziano

E' stato trasportato in codice rosso in condizioni disperate al Sant'Eugenio a Roma l'anziano rimasto vittima di un incendio all'interno del suo appartamento a Genzano. L'anziano circondato dalle fiamme é stato estratto dalla casa da due poliziotti e due agenti della municipale che hanno sfondato la porta affidandolo al 118. Sul posto stanno ancora operando i vigili del fuoco di Nemi, Marino e Velletri. Sono stati anche evacuati gli altri residenti dello stabile mentre sono ancora da chiarire le cause dell'incendio. Indagano i poliziotti del commissariato di Genzano. Foto Luciano Sciurba-Giorgia Fagiolo