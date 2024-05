Genzano di Roma, imbrattata in centro sede di FDI. A firma del “Movimento Guerrieri Vivi”

Genzano di Roma, imbrattate in nottata le pareti della sede di Fratelli d'Italia in via Italo Berardi in pieno centro con la scritta " Ogni politica è truccata dite basta a questa stronz...". Ad accorgersi del fatto è stato un negoziante del posto che ha avvisato il consigliere comunale Fabio Papalia del partito della Meloni. Che si è recato subito sul posto ed ha chiamato anche la polizia. Condanne per il gesto e l'azione aggressiva e intimidatoria sono arrivate da tutte le forze politiche del centrodestra a livello locale, regionale e nazionale. Gli agenti del commissariato di polizia di Genzano hanno avviato le indagini preso in carico le immagini della videosorveglianza di zona e ha avvisato la DIGOS per le procedure del caso, come avviene quando ci sono scritte o attentati di stampo politico contro qualche partito o sede istituzionale. Le scritte sono a firma del Movimento Guerrieri Vivi che già hanno colpito in molte altre occasioni sedi di sindacati, redazioni di giornale, scuole e altri enti istituzionali. La sede del partito di Giorgia Meloni a Genzano si trova in via Italo Berardi in pieno centro a pochi passi dal Comune e dalla piazza centrale.