Genzano, coppia di ragazzi rapina donna in pieno centro: la 60enne finisce in ospedale

Genzano - Efferata rapina ai danni di una donna di 60 anni ieri pomeriggio in pieno centro nella zona di piazza Dante Alighieri, nei pressi dell'Olmata genzanese poco prima delle 17 da parte di una giovanissima ragazza con un complice in motorino che indossavano caschi integrali. La donna del posto dopo una passeggiata al fresco del viale dell'Olmata, secondo il racconto della stessa e di alcuni presenti, dopo essere salita nella sua auto, si è vista all'improvviso aprire lo sportello del lato passeggero da una ragazza che le ha scippato la borsa fuggendo via verso il complice in sella allo scooter. La donna è subito scesa dalla macchina ed ha tentato di fermare la rapinatrice già sul motorino acceso seduta dietro, ma è stata trascinata per alcuni metri, ferendosi in maniera seria alle gambe e agli arti, è stato necessario il trasporto all' ospedale dei Castelli da parte del 118.

Sul posto sono giunti gli agenti della volante del commissariato di polizia di Genzano che hanno avviato le indagini, chiamati su richiesta di aiuto della 60enne, da alcuni ragazzi che erano nei pressi. Sono in corso le indagini e gli accertamenti per risalire ai due giovani rapinatori maschio e femmina, che sono fuggiti lungo via Garibaldi verso la piazza centrale della cittadina, nella zona del grave fatto di cronaca non ci sarebbero videocamere, le uniche attive sono su piazza Frasconi. E' caccia ad uno scooter scuro con un ragazzo ed una ragazza molto giovani a bordo.

Foto Luciano Sciurba