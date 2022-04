Genzano, il commissariato di Polizia dona le uova ai bambini ricoverati all'Ospedale dei Castelli di Ariccia

Genzano, come da lunga tradizione i poliziotti del commissariato di polizia di Genzano, diretto dal vice questore Monica Dell'Apa, hanno acquistato e donato alcune uova pasquali per i bambini ricoverati all'Ospedale dei Castelli sulla Nettunense ad Ariccia . "Un gesto per rallegrare questi bambini ricoverati durante le festività pasquali e anche per dire grazie a tutto il personale medico e paramedico dei reparti di ginecologia-ostetricia e pediatria e i loro primari Giovanna Maragliano e Francesco Barletta, per il grande e professionale lavoro che fanno. In questi reparti dove nascono e vengono curati i nostri bambini ogni giorno. Di recente è nato anche il piccolo Giulian, un bimbo ucraino la cui mamma è scappata dalla folle guerra in Ucraina", ha detto l'ispettore Massimiliano Cavola che segue da sempre l'iniziativa. Ai poliziotti di Genzano sono arrivati i ringraziamenti del direttore generale della Asl Roma 6 Cristiano Camponi, per il loro affetto e il loro bel gesto di altruismo, fatto sempre con molta passione e partecipazione emotiva, come nello spirito della Polizia di Stato . Foto-Video Luciano Sciurba