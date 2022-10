Genzano, al PalaCesaroni si gira la fiction Rai "L'ultima Stoccata" ispirata alla storia di Paolo Pizzo. Con Alessio Vassallo e Flavio Insinna

Genzano, sono iniziate oggi pomeriggio al PalaCesaroni le riprese della Fiction di Rai 1 "La Stoccata Vincente" con Alessio Vassallo e Flavio Insinna, ispirato alla storia dello schermitore siciliano campione del mondo Paolo Pizzo.

Prodotto da "Anele" in collaborazione con Rai Fiction, la serie è liberamente ispirata all’omonimo libro autobiografico scritto dall'atleta di scherma Paolo Pizzo con il giornalista Maurizio Nicita. La fiction ripercorrerà attraverso alcune puntate la vita del campione che nel 2023 compirà 40 anni, tornando indietro all’infanzia, al tumore che lo colpì, per poi arrivare fino all’affermazione più prestigiosa conquistata – assalto dopo assalto – proprio nella sua Catania, sede dei Campionati mondiali di scherma del 2011. Location in cui Pizzo (allora 28enne), conquistò il gradino più alto del podio nella spada individuale.

A dare il volto al campione c’è l’attore siciliano Alessio Vassallo, noto per essere stato il sostituto di Luca Zingaretti nella nota fiction "Il Giovane Montalbano". Accanto a lui, l'attore e presentatore Flavio Insinna, nel ruolo del papà Piero, che di Paolo è stato il suo primo allenatore e che lo segue da sempre. I camion, i camerini, lo staff, gli attori, le comparse sono arrivati in mattinata a Genzano, la base operativa è tra il piazzale Cesarini e il PalaCesaroni, dove all'interno è stata attrezzata la pedana olimpica per i duelli di spada, riprese da oggi fino a venerdì ai Castelli Romani, dopo le prime scene girate a Catania. Foto Luciano Sciurba