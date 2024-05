Una signora che si prende cura della tomba di Franco Califano, al cimitero storico di Ardea, in mattinata ha notato che mancava la firma su una targa in bronzo sulla lapide del grande cantautore romano. Probabilmente in nottata - o forse nella giornata di ieri - qualcuno ha rubato l'epigrafe. È stata presentata una denuncia alla caserma dei Carabinieri di Ardea.

FOTO: Luciano Sciurba