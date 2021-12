Roma, modella di 19 anni cade da un lucernario e muore: era su un terrazzo per un set fotografico

È morta per il cedimento del lucernario della terrazza dove si trovava con suo amico per un set fotografico. A Roma sono in corso indagini sulla morte di una giovane modella di 19 anni, Francesca Romana D'Elia, dopo la caduta avvenuta il 2 dicembre scorso. Il fotografo allo stato non sarebbe indagato. Quel giorno lui e la 19enne, che si conoscevano, si erano accordati per una serie di scatti sul terrazzo del condominio a Monteverde dove abita il fotografo: un nubifragio si è improvvisamente abbattuto sulla zona e l'uomo ha cercato riparo mentre la giovane, mentre tentava di fare lo stesso, è precipitata dalla lucernario nella tromba delle scale del palazzo di sei piani. Per la 19 enne, studentessa all'Istituto di Belle Arti e residente a Campagnano, non c'è stato nulla da fare ed è morta sul colpo.