Fiumicino, peschereccio affondato nel canale: in corso le operazioni di recupero

Un peschereccio, ormeggiato nel porto canale di Fiumicino, è affondato nella tarda serata di ieri. È successo a circa 100 metri a valle del ponte Due giugno. Si tratta del quarto episodio, con caratteristiche analoghe, lo scorso settembre: l'ultimo affondamento era avvenuto il 19 ottobre. La segnalazione è arrivata alle 20.40 e la barca era già semiaffondata, dopo aver imbarcato acqua lentamente. La Capitaneria di Porto di Roma sta avviando una serie di verifiche anche sui passati episodi. Nessuna perdita di carburante è stata accertata e la Guardia costiera ha disposto l'intervento della ditta concessionaria del servizio disinquinamento che stamattina effettuerà altre verifiche. l' imbarcazione è stata assicurata con altre cime in banchina dal proprietario. Negli altri episodi, le cause erano state individuate nel cattivo stato di manutenzione dello scafo. È stato anche chiesto all'Autorità portuale di effettuare un'ispezione subacquea delle pareti della possibilità che le falle siano causate da asperità non visibili e l'azione concomitante della risacca. Maggiori dettagli sulla causa dell'affondamento del Motopeschereccio si dopo l'ispezione subacquea di questa mattina. ispezione subacquea delle banchine per la concomitante possibilità che le falle siano causate da asperità non visibili e dall'azione concomitante della risacca. Maggiori dettagli sulla causa dell'affondamento del Motopeschereccio si dopo l'ispezione subacquea di questa mattina. ispezione subacquea delle banchine per la concomitante possibilità che le falle siano causate da asperità non visibili e dall'azione concomitante della risacca. Maggiori dettagli sulla causa dell'affondamento del Motopeschereccio si dopo l'ispezione subacquea di questa mattina.