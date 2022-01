Fiumicino, inaugurato il nuovo centro tamponi in piazzale Molinari

Grazie alla collaborazione tra la Asl Roma3, l'Esercito, il Comune e la Misericordie di Fiumicino la nuova postazione per gli studenti e il personale scolastico per effettuare tamponi rapidi con indice COI. Sul piazzale, due percorsi differenziati, uno per la cittadinanza e l'altro per studenti e personale scolastico. «Il 29 gennaio saranno due anni di questa battaglia e Roma è stata la prima grande città a farci i conti in Europa. Sono convinto che da questa guerra ne usciremo. I nostri tecnici ci dicono che probabilmente a fine gennaio raggiungeremo il picco di questa fase di contagi e guardare ai prossimi mesi con fiducia. Ieri il record delle vaccinazioni, oltre 71mila: dobbiamo ora correre con le dosi ed arrivare alla metà di febbraio ad aver fatto 4,6 milioni di terze dosi, completando tutto il ciclo per chi ha fatto la seconda dose. Se oggi non avessimo fatto la campagna vaccinale che abbiamo condotto la situazione stato molto divsrsa da quella attuale. Speriamo che le mutazioni del virus terminino», ha detto l'assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D' Amato dopo aver inaugurato a Fiumicino il nuovo hub tamponi, riservato al tracciamento nelle scuole.