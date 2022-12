Comunità Sant'Egidio, in 300 al pranzo di Natale a Trastevere

«Non c'è Natale più bello di quello fatto di solidarietà e condivisione. Grazie alla Comunità di Sant' Egidio che da quarant'anni organizza questo gioioso pranzo, e per l'impegno quotidiano che rende Roma sempre di più città dell'accoglienza e dell'inclusione». Lo ha scritto, in un tweet, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, intervenuto al pranzo di Natale della Comunità di Sant' Egidio, alla Basilica di Santa Maria in Trastevere.