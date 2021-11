Ciampino, ruspa rompe una tubazione del gas metano: chiuso il quartiere di via Verdi

A Ciampino è stato chiuso il quartiere di via Verdi a causa di una rottura di una tubazione del gas metano pubblico, provocata dalla benna di una ruspa di alcuni operai che stavano facendo degli scavi per far passare la fibra ottica. Sul posto i vigili del fuoco di Marino e i colleghi del carro Nbcr per i rilievi batteriologici chimici e radioattivi. Mentre la polizia locale di Ciampino, arrivata subito nella zona, ha chiuso tutta l'area, stanno intervenendo sul posto i tecnici e gli operai per chiudere il grosso buco sulle condutture sotterranee di gas.