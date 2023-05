Ciampino, Pietro Grasso incontra gli studenti della scuola superiore "Amari-Mercuri" per parlare del suo libro su Falcone

Pietro Grasso, ex presidente del Senato ed ex capo Procuratore della Repubblica di Palermo, è intervenuto alla scuola superiore Amari-Mercuri a Ciampino per presentare il suo libro intitolato "Il mio amico Giovanni Falcone " del quale è stato collega e al quale è stato legato da una lunga e sincera amicizia. Il libro è stato scritto in collaborazione con Alessio Pasquini. La presentazione è stata fatta dal preside della scuola, Salvatore Montesano. Un'iniziativa dell'istituto superiore di Ciampino e Marino, curata dalla responsabile dei rapporti con il territorio, professoressa Milena Iacuzzo e altri insegnanti della scuola. Grande attenzione è stata prestata dai ragazzi e dalle ragazze che hanno anche rivolto molte domande all'ex presidente del Senato riguardo la sua amicizia con Giovanni Falcone e i tempi della lotta alla mafia in Sicilia. È intervenuta anche la sindaca di Ciampino, Emanuela Colella per ringraziare il senatore Grasso, i ragazzi e la scuola.

"Conservo gelosamente l'accendino che mi regalò il mio amico Giovanni Falcone - ha detto Pietro Grasso mostrandolo agli studenti - Mi promise che avrebbe smesso di fumare e che me lo avrebbe richiesto solo se avesse ripreso il vizio del fumo. Dopo alcune settimane ci fu il terribile attentato e non lo vidi più, purtroppo. Così, ogni volta che accendo questo accendino, ricordo la forza, la passione, il viso confortante di Giovanni Falcone. Il piccolo fuoco che emana da questo suo oggetto lo possiamo paragonare allo zelo che Falcone metteva nel suo lavoro di magistrato per combattere la mafia, l'illegalità. E noi tutti magistrati in servizio in Sicilia abbiamo sempre cercato di seguire il suo esempio assicurando alla giustizia i malfattori e gli autori di quei terribili attentati a Falcone e poi a Borsellino". Gli studenti gli hanno donato alcuni loro lavori ispirati al suo libro e alla giustizia.

Foto Boldacchini-Sciurba