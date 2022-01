Ciampino, investito runner su via Appia

Ciampino - Un runner è stato investito su via Appia Antica, incrocio via Capanne di Marino, da una macchina, una Nissan Juke sulle strisce pedonali, mentre stava facendo jogging, non distante dall'aeroporto . L'urto è stato molto violento, l'uomo dall'apparente età di 40-50 anni, vestito sportivo, non aveva documenti con sè, è finito contro uno degli enormi massi romani lato strada. Ha riportato traumi molto gravi alla testa, soccorso da alcuni passanti e dallo stesso automobilista, un uomo 50enne di Marino, che hanno chiamato il 118 e la polizia locale. Gli operatori sanitari dell'ambulanza di Frattocchie hanno prestato le prime cure e poi un elisoccorso del 118 lo ha trasportato in condizioni gravi all'ospedale San Camillo di Roma, la strada è ancora chiusa e gli agenti della municipale di Ciampino, coadiuvati dai carabinieri della locale tenenza, stanno ancora svolgendo le indagini per risalire all'identità dell'uomo.

Foto di Luciano Sciurba