Ciampino, due giorni per spegnere l'incendio all'Ecologica 2000: inceneriti rifiuti indifferenziati

Decine di mezzi dei vigili del fuoco in azione in via Ferrari per un gigantesco rogo: sono all'opera quelli dell'aeroporto Ciampino e di Roma. Con loro squadre della Protezione Civile di Ciampino, Albano, Ariccia e Genzano e anche l'autobotte della Regione Lazio. Serviranno almeno due giorni per spegnere l'incendio alimentato da rifiuti indifferenziati provenienti da alcuni comuni del Litorale e ammassati nel Centro di stoccaggio Ecologica 2000, già nel settembre 2022 teatro di un rogo. Le indagini del caso sono affidate alla Polizia Locale e alla Polizia di Stato di Marino in collaborazione con l'Asl Roma 6, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Roma e l'Arpa Lazio.

Questa mattina la Polizia Ferroviaria ha inoltre interrotto per due ore la linea da Ciampino a Velletri, riaperta poi nel primo pomeriggio. Il vento spingeva la nube nera verso i Castelli Romani e il Litorale di Ardea e Pomezia senza coinvolgere l'aeroporto di Ciampino.

L'area verrà sequestrata secondo quanto disposto dal pm Giuseppe Travaglini della Procura di Velletri.

Foto di Luciano Sciurba