Ciampino, sopralluogo nell'aerea dell'incendio. Prende corpo la pista della causa accidentale

Su delega della Procura della Repubblica di Velletri è stato eseguito questa mattina un sopralluogo nell'impianto di gestione di rifiuti della società "Eco Logica 2000 srl" di Ciampino, interessato dal devastante incendio dei giorni scorsi. Sul posto i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Roma e del Lazio diretti dal maggiore Emanuele Tamorri, con i colleghi della Tenenza di Ciampino, unitamente agli agenti della Polizia Locale di Ciampino, diretti dal comandante Roberto Antonelli.

Il rogo è stato spento due giorni fa dai vigili del fuoco di Marino, Nemi, Montelanico, Frascati e Roma dopo 5 giorni di lavoro ininterrotto. Il sopralluogo di oggi è servito a mettere sotto sequestro l'intera area di circa 20 mila mq ed iniziare i rilievi e gli accertamenti giudiziari per capire se le autorizzazioni fossero in regola e quanto materiale era stoccato nel sito. Intanto stamattina c'è stata anche una conferenza stampa da parte di tutte le associazioni ambientaliste del territorio, presente anche Legambiente Castelli Romani. Presso l'Auditorium della chiesa di viale Kennedy a Ciampino sono intervenuti anche la sindaca Emanuela Colella e l'assessore all'ambiente Federica Giglio che hanno rassicurato sulla prosecuzione dei controlli e del monitoraggio dell'aria da parte di ARPA e ASL Roma 6 e NOE. I nuovi dati, che si presume siano ulteriormente scesi, saranno resi noti tra domani e domenica. Verranno svolti dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri anche approfonditi esami del materiale andato a fuoco. Mentre trova sempre più conferma dopo le prime indagini l'ipotesi dell'incendio accidentale di un nastro trasportatore che ha preso fuoco tra i rifiuti da dove poi in pochi minuti si è propagato velocemente. Bisognerà accertare anche se sono state rispettate tutte le disposizioni di sicurezza sul lavoro, antincendio e ambientali.